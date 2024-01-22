Онколог Пикулин назвал самые опасные виды рака для женщин
Самое распространенное онкологическое заболевание у женщин во всем мире – рак молочной железы. Об этом рассказал онколог Сергей Пикулин.
«Обнаружить рак молочной железы на ранней стадии можно с помощью маммографии. Женщинам в возрасте 40–45 лет проходить это обследование нужно каждый год», – пояснил эксперт.
По его словам, второе по опасности заболевание – это рак кожи. Среди причин его возникновения – загар под солнцем и солярий, пишет издание News.ru.
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