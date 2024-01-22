Россияне рассказали, как справляются с аллергией на холод

32% связывают такую реакцию организма с низким иммунитетом, но лишь 9% планируют укреплять его для профилактики

Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и СБЕР ЕАПТЕКА выяснили, знают ли россияне о причинах и профилактике холодовой аллергии.

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В северных широтах достаточно распространена аллергия на холод. По данным из открытых источников, ей может быть подвержен каждый третий житель. Результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co и СБЕР ЕАПТЕКИ подтверждают этот факт.

Так, 40% опрошенных заявили, что им известно о данном заболевании, 60% не слышали о нем.

Из тех, кто когда-либо сталкивался с холодовой аллергией, 30% отметили, что переживают её несколько раз в течение зимы. 21% – раз в год, 14% – раз в несколько лет, 27% – каждый раз при переохлаждении. Только 8% не сталкивались ни разу.

32% называют основной причиной сниженный иммунитет. По данным внутреннего исследования СБЕР ЕАПТЕКИ, спрос на витаминно-минеральные комплексы и БАДы с витаминами C, D, E и B – это четыре основных витамина, которые отвечают за иммунитет в осенне-зимний период, – показывает устойчивый рост в 2023 году к 2022 году почти на 30% в натуральном выражении (количество упаковок). А среднемесячный прирост в 2023 году составил свыше 6%.

Каждый пятый россиянин (20%) в качестве причин возникновения холодовой аллергии также отметил зиму как главный триггер заболевания, 11% винят бытовые аллергены, 2% – уличные реагенты. 35% не знают, почему она возникает.

В качестве меры профилактики для 8% достаточной защитой является обычный крем для рук. Только 9% говорят о необходимости проведения комплексной иммунотерапии по назначению врача. 12% отметили правильное питание и физическую активность. 22% считают, что главное – это одеваться по сезону. 49% не знают, как можно предупредить холодовую аллергию.

Холодовая аллергия не так безобидна, как кажется. В случае несвоевременного купирования симптомов заболевание способно приводить к серьезными последствиям. Зуд, кашель и сыпь ощущали при холодовой аллергии 23% опрошенных. 18% отмечали у себя крапивницу. Об опасных для жизни симптомах, отеке Квинке, сообщил 1%. 58% никогда подобного не испытывали.

Между тем самостоятельно диагностировать у себя холодовую аллергию иногда бывает непросто. 46% признались, что не смогут отличить зимнюю аллергию от простуды и ОРВИ. 33% отметили зуд и сыпь как основные отличительные признаки аллергической реакции на холод, 21% назвали отсутствие температуры при аллергии главным фактором распознавания и отличия от простуды.