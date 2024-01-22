Гематолог предостерегла от чрезмерного употребления витаминов

Гематолог Мисюрина: чрезмерное употребление витаминов может привести к развитию опухолей
Принимать органические вещества нужно строго по рекомендации врачей.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала руководитель Гематологической службы ГКБ № 52, гематолог Елена Мисюрина.
«Есть опция доступная, посмотреть уровень витаминов в организме. Большое количество витаминов, его гипериспользование, тоже неполезно. Использование разных витаминов может привести к более скорому развитию и увеличению опухолевого процесса. Витамины не показаны при опухолевых заболеваниях. В большом количестве если принимать, у человека также могут появиться побочные эффекты, он может чесаться, чихать, высыпания могут быть. Все должно быть в меру».
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