Гематолог предостерегла от чрезмерного употребления витаминов

«Есть опция доступная, посмотреть уровень витаминов в организме. Большое количество витаминов, его гипериспользование, тоже неполезно. Использование разных витаминов может привести к более скорому развитию и увеличению опухолевого процесса. Витамины не показаны при опухолевых заболеваниях. В большом количестве если принимать, у человека также могут появиться побочные эффекты, он может чесаться, чихать, высыпания могут быть. Все должно быть в меру».