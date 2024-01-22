На коже и ногтях: эксперты назвали 12 малоизвестных признаков заболеваний сердца
Некоторые опасные заболевания не всегда легко обнаружить, поскольку иногда симптомы могут проявляться необычным и незаметным образом. Эксперты Американской академии дерматологической ассоциации перечислили малоизвестные признаки заболеваний сердца, которые можно обнаружить на коже и ногтях.
На коже и ногтях могут появиться предупреждающие знаки, поэтому ваш дерматолог может быть первым врачом, который заметит, что у вас заболевание сердца.
Обратить внимание нужно на следующие признаки:
- отеки ступней и голеней;
- синеватый цвет кожи (цианоз);
- сетчатый сосудистый узор на коже (ретикулярная асфиксия);
- желтовато-оранжевые наросты на коже (ксантелазма);
- внезапное появление множества жировых отложений холестерина на коже (эруптивная ксантома);
- утолщение ногтевых фаланг пальцев, деформация ногтей (синдром барабанных палочек);
- красные или фиолетовые линии под ногтями (осколочное кровоизлияние);
- гладкие восковые комочки на коже;
- болезненные шишки на подушечках пальцев рук, ног (узлы Ослера);
- небольшие безболезненные поражения на подошвах ног коричневого цвета (поражения Джейнвея);
- плоские пятна со слегка приподнятыми краями (краевая эритема);
- сыпь и потрескавшиеся, опухшие губы, которые часто кровоточат (болезнь Кавасаки).
Обратить внимание нужно на следующие признаки:
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