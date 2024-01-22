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На коже и ногтях: эксперты назвали 12 малоизвестных признаков заболеваний сердца

Некоторые опасные заболевания не всегда легко обнаружить, поскольку иногда симптомы могут проявляться необычным и незаметным образом. Эксперты Американской академии дерматологической ассоциации перечислили малоизвестные признаки заболеваний сердца, которые можно обнаружить на коже и ногтях.

На коже и ногтях: эксперты назвали 12 малоизвестных признаков заболеваний сердца
© Чемпионат.com

На коже и ногтях могут появиться предупреждающие знаки, поэтому ваш дерматолог может быть первым врачом, который заметит, что у вас заболевание сердца.

Обратить внимание нужно на следующие признаки:

  • отеки ступней и голеней;
  • синеватый цвет кожи (цианоз);
  • сетчатый сосудистый узор на коже (ретикулярная асфиксия);
  • желтовато-оранжевые наросты на коже (ксантелазма);
  • внезапное появление множества жировых отложений холестерина на коже (эруптивная ксантома);
  • утолщение ногтевых фаланг пальцев, деформация ногтей (синдром барабанных палочек);
  • красные или фиолетовые линии под ногтями (осколочное кровоизлияние);
  • гладкие восковые комочки на коже;
  • болезненные шишки на подушечках пальцев рук, ног (узлы Ослера);
  • небольшие безболезненные поражения на подошвах ног коричневого цвета (поражения Джейнвея);
  • плоские пятна со слегка приподнятыми краями (краевая эритема);
  • сыпь и потрескавшиеся, опухшие губы, которые часто кровоточат (болезнь Кавасаки).

Обратить внимание нужно на следующие признаки:

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