Как отличить невралгию от боли в сердце?
Боль в области грудной клетки может указывать на разные патологии, в частности, важно разграничивать болевые ощущения, угрожающие здоровью сердца, и невралгию. Как отличить эти два состояния по характеру боли – рассказал кардиолог.
Главный внештатный кардиолог Минздрава России, директор НМИЦ кардиологии им. ак. Е.И. Чазова, академик РАН, ответил в прямом эфире на этот вопрос.
Кардиолог указал, что, если говорить про боль, связанную с ишемической болезнью сердца, то она, как правило, имеет приступообразный характер и связана с физической нагрузкой. Иногда она может проявляться при выходе на улицу в холодную, ветреную погоду, но чаще возникает с обычной физической активностью. Это боль давящая, иногда жгучая. Она не бывает колючей или режущей. При проблемах с сердцем боль может отдавать в руку, чаще в левую, но может и в другие зоны – в нижнюю челюсть или в шею. Эта боль имеет начало и заканчивается после прекращения физической нагрузки или приёма препарата пациентом, который уже знает, что она может у него возникать.
Невралгии и боли, которые могут быть вызваны неловкими движениями, в ходе мышечных повреждений и так далее – они чаще бывают режущими, локальными, могут усиливаться при надавливании.