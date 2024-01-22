Как отличить невралгию от боли в сердце?

Кардиолог указал, что, если говорить про боль, связанную с ишемической болезнью сердца, то она, как правило, имеет приступообразный характер и связана с физической нагрузкой. Иногда она может проявляться при выходе на улицу в холодную, ветреную погоду, но чаще возникает с обычной физической активностью. Это боль давящая, иногда жгучая. Она не бывает колючей или режущей. При проблемах с сердцем боль может отдавать в руку, чаще в левую, но может и в другие зоны – в нижнюю челюсть или в шею. Эта боль имеет начало и заканчивается после прекращения физической нагрузки или приёма препарата пациентом, который уже знает, что она может у него возникать.