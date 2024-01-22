Кардиолог назвал факторы, вызывающие сердечные проблемы

Сердечно-сосудистые заболевания занимают лидирующее место в причинах смертности населения страны. По словам доктора медицинских наук, главного кардиолога Центральной дирекции здравоохранения РЖД, руководителя Центра сердечно-сосудистой патологии Заура Шугушева, есть семь основных факторов, которые ухудшают здоровье сердца и приводят к инфарктам.

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В частности, врач назвал вредные привычки, в первую очередь курение, стресс, неправильное питание, ограничение физических нагрузок, повышенное содержание холестерина и сахара в крови, злоупотребление кофеиносодержащими напитками, а также алкоголем.

Врач подчеркивает, что значительно улучшить здоровье сердца поможет правильный режим тpyдa и oтдыxa, активный образ жизни, а также контроль массы тела.

«В случае, если у вас уже есть какое-либо заболевание - артериальная гипертония, сахарный диабет, дислипидемия - необходимо своевременно проходить медицинский осмотр, отслеживать показатели крови, а также обязательно выполнять все рекомендации врача», - заключил Заур Шугушев в разговоре с «Российской газетой».