Стоматолог предупредила об опасности игнорирования зубной боли

По ее словам, если при употреблении холодной или горячей еды возникает резкая боль и после этого какое-то время не проходит, необходимо срочно обратиться к стоматологу, так как это может быть симптомом пульпита. Также поход к специалисту не следует откладывать при ночных болях, сказала она. «Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс», — добавил стоматолог.