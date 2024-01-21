Назван способ защиты от туберкулеза на фоне роста заболеваемости

Медицинская маска вдвое снижает риск заражения туберкулезом, рассказала в интервью изданию «Говорит Москва» главный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева. Еще лучше защищает от инфекции респиратор, но и обычный барьерный способ профилактики позволит не заразиться.

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Простая маска снижает риск заражения туберкулезом в два раза. Обычная маска помогает хорошо, респиратор еще лучше помогает, но даже маски достаточно, чтобы не заразиться, — пояснила врач.

Фтизиатр пояснила, что туберкулез может передаваться при кашле и даже при громком разговоре от человека с открытой формой заболевания.

Это инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. То есть можно заразиться от кашляющего человека или громко чихающего человека, или даже громко разговаривающего человека, если <...> у него такая форма, как раньше говорили, открытая форма, — рассказала Васильева.