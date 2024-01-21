Daily Mail: жиры, игристое и темные напитки повышают риск тяжелого похмелья

Употребление углеводов перед алкоголем, воздержание от определенных напитков и достаточное питье воды помогают снизить риск похмелья. Об этом эксперты рассказали Daily Mail.

© Газета.Ru

Любой вид алкоголя приводит к похмелью при чрезмерном употреблении, однако напитки с пузырьками связаны с ускоренным попаданием алкоголя в кровоток. Однако по данным Национальной службы здравоохранения Соединенного Королевства, вещества, которые образуются во время ферментации рома, красного вина и бренди могут ухудшить симптомы похмелья у некоторых людей, повреждая кровеносные сосуды и ткани головного мозга.

Что касается смешивания напитков, то исследование Кембриджского университета в 2019 году не выявило связи между употреблением разных видов алкоголя и тяжестью похмелья. В эксперименте добровольцам в возрасте от 19 до 40 лет давали две с половиной кружки пива, а затем —четыре бокала вина. Вторая группа пила напитки в обратной последовательности. Тяжесть похмелья не отличалась между группами.

Эксперты считают, что на самом деле смешивание напитков не увеличивает риск или тяжесть похмелья, но может затруднить контроль количества выпитого. Поэтому если начать с напитка, содержащего меньше алкоголя, есть шансы выпить меньше алкоголя в целом. Это объясняет, почему многие замечают эффективность запрета «понижения градуса».

Наконец, не следует пить натощак. Особенно полезна богатая углеводами пища. Однако не следует есть жирную еду, посколько она может усугубить похмелье, вызвав изжогу. Обезвоживание является одной из основных причин похмелья, поэтому употребление негазированной воды между напитками может позволить избежать сильной усталости на следующий день.