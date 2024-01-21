Стало известно, почему женщины в России живут дольше мужчин

Разрыв в продолжительности жизни российских мужчин и женщин сохраняется в том числе из-за разницы отношения к своему здоровью, вредных привычек и стресса, пишут «Известия» со ссылкой на исследования специалистов. Негативным фактором, из-за которого мужчины живут меньше, является то, что большая их часть по сравнению с женщинами трудится на вредных производствах.

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Хронический стресс напрямую влияет на смертность. Эксперты поясняют, что все дело в работе префронтальной коры головного мозга, от которой зависит реакция человека на происходящее. У женщин эта область развивается быстрее, что способствует более сбалансированному состоянию психики и организма.

Согласно исследованию, на более короткую продолжительность жизни мужчин также влияет их недостаточная физическая активность, лишний вес, злоупотребление алкоголем и курение.

Как ранее рассказал глава Общественного совета при Минздраве Анатолий Домников, президент РФ Владимир Путин поставил задачу по увеличению продолжительность жизни населения к 2030 году. По его словам, этот показатель должен вырасти до 78 лет. Домников уточнил, что для этого важно не только улучшать диагностику и лечение, но и популяризировать здоровый образ жизни.