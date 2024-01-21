Стоматолог назвал устаревшие методы лечения зубов

Пломбы из амальгамы и цемента, металлокерамические коронки, а также девитализационная паста для удаления нерва устарели как методы лечения зубов, считает стоматолог Илья Антонов. В беседе с aif.ru доктор рассказал, что доступная по цене амальгама с антибактериальным эффектом является опасной, поскольку в ее составе содержится ртуть.

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По словам специалиста, многие зубные врачи отказываются от использования амальгамы, несмотря на ее длительный срок службы. Антонов отметил, что цемент для пломбы также устарел. Он объясняет, что этот материал содержит формалин, из-за которого зуб приобретает темно-красный оттенок со временем. Кроме того, пары формалина проникают в окружающие зуб ткани, отчего он становится хрупким, как фарфор.

Девитализационную пасту для удаления нерва тоже стараются уже не применять, добавил Антонов. По его словам, есть доступная современная анестезия, а депульпировать зуб можно сразу благодаря новым технологиям.

Врач рассказал, что на металлокерамические коронки у некоторых пациентов, особенно у страдающих язвенной болезнью, наблюдалась аллергия. В то же время в технологии их изготовления нередко допускались погрешности, что вело к плохому прилеганию края коронки к зубу.