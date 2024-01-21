Daily Mail: дыхание через рот во сне может привести к постоянной усталости

Дыхание через рот во время ночного сна может повысить риск заложенности носа в два раза, а также приводит к усталости и сонливости. Об этом сообщает Daily Mail.

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Эксперты провели опрос двух тысяч взрослых. 18% сообщили о том, что их партнеры замечали, как те дышат через рот во время сна. Из них 31% регулярно страдали от заложенность носа. В группе, которая не дышала через рот ночью, от частой заложенности носа страдали лишь 15%.

Носовое дыхание предпочтительнее, так как носовая полость отфильтровывает мелкие твердые частицы в воздухе (например, пыльцу),

а также увлажняет и нагревает холодный воздух.

«Дыхание через рот может привести к поступлению меньшего количества кислорода в организм, и одной из проблем, которые это может вызвать, является нарушение сна и повышенная утомляемость в дневное время. Это также приводит к пересыханию рта, что, в свою очередь, увеличивает риск кариеса и заболеваний десен», — рассказал Daily Mail семейный врач доктор Роджер Хендерсон.