Что выдаёт диабет: россиянам назвали первые признаки опасного заболевания

Сахарный диабет — это опасное заболевание, которое может стать причиной резкого ухудшения качества жизни человека и развития других патологий.

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Об этом предупредили эксперты в сфере ведения здорового образа жизни, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой Medportal.

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Как объяснили специалисты, развитие диабета может привести к потере зрения, почечной недостаточность, заболеваниям сердечно-сосудистой системы и даже ампутация конечностей. Для сохранения здоровья важно распознать данное заболевание на ранних стадиях. Специалисты выделяют несколько первых признаков начала развития диабета.

Тошнота. Когда уровень сахара в крови достигает высоких показателей, организм получает дополнительную энергию от углеводов, однако из-за недостаточного уровня инсулина происходит нарушение нормального усвоения сахара.

Для выживания организм начинает мобилизовать жировые резервы в качестве альтернативного источника энергии. Однако процесс сжигания жиров сопровождается образованием кетонов, которые могут оказать ядовитое воздействие на организм.

Онемение конечностей. Чувство онемения или покалывания напрямую связаны с нарушением кровообращения. Данный признак симптом выдаёт повреждение нервов из-за повышенного уровня сахара.

Ухудшение зрения. Высокий уровень сахара в крови может привести к временному помутнению зрения, что является сигналом возможного развития диабетической ретинопатии. Когда хрусталик внутри глаза задерживает излишнюю влагу, он может изменить свою форму и распухнуть.

Поскольку он выполняет роль линзы, он может нарушить правильное преломление световых лучей и фокусировку, что в конечном итоге приведёт к нарушению резкости. Далее может произойти повреждение кровеносных сосудов и нервов сетчатки глаза, что, в конечном итоге, может привести к потере зрения или даже слепоте.

Частое мочеиспускание. Когда уровень сахара в организме повышается, наши почки запускают естественный процесс очищения: они стараются избавиться от избытка сахара, выводя его вместе с мочой. Тем не менее, этот процесс приводит к потере жидкости вместе с сахаром, что может вызвать незначительное обезвоживание и жажду.

Частые инфекции. Специалисты советуют обратить внимание на ещё один тревожный признак надвигающегося диабета — это наличие частых инфекций. Избыток сахара в организме подрывает иммунитет, делая человека более уязвимыми перед различными болезнями.

Хроническая усталость. Этот признак возможного приближения диабета встречается очень часто и может возникнуть у любого человека с повышенным уровнем сахара в организме. Тело начинает трансформировать углеводы в жиры из-за избыточно высокого уровня глюкозы в крови, стремясь накопить запасы энергии. Однако этот процесс требует значительных затрат, что и вызывает постоянное чувство усталости.