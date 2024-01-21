Россияне стали меньше болеть туберкулезом

За последние 13 лет заболеваемость туберкулезом в России уверенно идет на спад. К примеру, в 2010 году такой диагноз врачи поставили более чем 76 тысячам мужчин и 33 тысячам женщин. А в 2022 году эти цифры стали меньше в два раза — 31 тысяча и 14 тысяч соответственно. Такие данные привели авторы статистического сборника «Здравоохранение в России 2023». Документ изучила «Парламентская газета» и выяснила, как в стране побеждают эту серьезную инфекцию.

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Кому грозит палочка Коха

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В 90-х годах прошлого века туберкулез стал очень активно распространяться среди россиян. И государству понадобилось двадцать лет, чтобы страшная болезнь свои позиции все-таки сдала. Проследить, как менялась картина, поможет статистика.

Как говорится в сборнике Росстата, в 2010 году туберкулезом болели 76 330 мужчин и 33 574 женщины. В 2015-м стало чуть получше — палочку Коха обнаружили у 57 669 мужчин и 26 846 женщин. А потом дело и вовсе пошло на лад, причем даже несмотря на появившийся ковид. Так, цифры заболеваемости в 2020-м стали гораздо позитивнее — болезнь обнаружили у 32 128 пациентов и 15 271 пациентки. А в 2022 году цифры стали еще меньше — 31 082 случая у мужчин и 14 514 — у женщин.

Также статистики посчитали, сколько заболевших приходится на сто тысяч населения: в 2010-м это были 115 мужчин и 84 женщины, через пять лет — 84 и 34 соответственно. В 2020 году выявили инфекцию у 46 мужчин и 19 женщин на сто тысяч россиян, а в 2022-м показатели составили 39 и 21.

Ученые считают, что заболеть туберкулезом можно из-за злоупотребления алкоголем и курения. Также подхватить палочку Коха с большей вероятностью могут больные диабетом и ВИЧ-инфицированные. А мужчины рискуют больше по нескольким дополнительным причинам: они реже обращаются за медицинской помощью, чтобы не потерять заработок, а злоупотребляют алкоголем и курят чаще, чем женщины.

Имеет значение и возраст: в зоне риска люди от 20 до 50 лет. Хотя есть заболевшие и среди детей и пожилых. Причем у старшего поколения во многих случаях болезнь выявляют уже в запущенной форме.

Без ложной скромности

В 2021 и 2022 годах в России зафиксировали исторический минимум заболеваемости туберкулезом, в сравнении с 2000 годом заболеваемость снизилась в три раза, а смертность — в пять раз. Так что впечатляющие успехи у нас действительно есть, сказала «Парламентской газете» директор Научного медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава, главный внештатный фтизиатр Минздрава, президент Российского общества фтизиатров, профессор Ирина Васильева. Это признали и во Всемирной организацией здравоохранения, когда в 2021 году впервые в истории исключили Россию из списка стран с высоким бременем туберкулеза.

«Россия — лидер в борьбе с туберкулезом. Это благодаря тому, что у нас работает уникальная фтизиатрическая служба, примера которой нет ни в одной стране мира. Правительство уделяет этой теме пристальное внимание», — подчеркнула профессор.

Очень важно и то, что фтизиатры лечат своих пациентов исключительно отечественными препаратами. Их выпуск наладили несколько лет назад, поэтому никаких трудностей в лечении пациентов с множественной лекарственной устойчивостью нет, заверила Ирина Васильева.

Она отметила, что стало легче и выявить болезнь — это стало возможным благодаря российской разработке:

«С 2017 года у нас для скрининга детей применяют тест, который называется «диаскинтест». В 2022 году его впервые включили в руководство ВОЗ по диагностике туберкулеза. Это большой успех российских ученых и фтизиатрического сообщества».

А при диагностике взрослых врачам помогают иммунологические тесты. Бывает, что недостаточно флюорографического обследования и даже МРТ, особенно если речь идет о ранних стадиях болезни, пояснила доктор.