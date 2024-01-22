Кашель на 3 месяца: инфекционист объяснил, чем может быть опасен коклюш

Сообщения о случаях коклюша приходят из разных регионов страны. Эта детская инфекция поражает и взрослых - особенно, тех, кто не был привит в детстве. Один из характерных симптомов - изнурительный приступообразный кашель, который выматывает и сложно поддается лечению. Как отличить коклюш от обычной ОРВИ и что делать, чтобы защититься, "Российской газете" рассказал врач-инфекционист, руководитель Центра эпидемически значимых инфекционных болезней НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Александр Дмитриев.

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Коклюш: что это за болезнь, как проявляется у детей и взрослых?

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Коклюш - острое инфекционное заболевание, довольно заразное, контагиозное, которое вызывается грамотрицательными бактериями. Проявляется у детей и взрослых немного по-разному. В начальный (его еще называют катаральным) период коклюш обычно похож на банальную респираторную инфекцию. Но очень быстро у заболевшего начинается сильный кашель, который носит приступообразный, спастический характер.

У взрослых, особенно, если человек был привит, кашель может не носить спастического характера.

Как передается инфекция, сколько дней заразен больной коклюшем?

Коклюш передается воздушно-капельным путем, особенно большое количество бактерий выделяется, когда больной кашляет. Инкубационный период - от семи дней до трех недель. Заразен пациент, как правило, с первого и до 25-го дня с того момента, когда появился кашель. На это время больного нужно изолировать.

Можно ли заразиться коклюшем от человека, у которого нет симптомов болезни?

Да, бывает носительство без симптомов. Как раз часто источником инфекции становятся пациенты с атипичным течением коклюша и даже здоровые бактерионосители.

Как развивается заболевание?

Первый период развития коклюша - катаральный - длится около 10 дней: в это время у больного появляются обычные симптомы острой респираторной инфекции с кашлем. Но постепенно кашель усиливается, становится навязчивым и переходит в спазматический период. Проявляется это в виде кашлевых приступов: несколько кашлевых движений на одном выдохе и шумный вдох - так называемые "репризы".

Как отличить (заподозрить), что это коклюш, а не, например, бронхит или воспаление легких (когда тоже сильный кашель)?

Как заподозрить коклюш? Прежде всего, по навязчивому кашлю, особенно, если ребенок не был привит. Что касается диагностики, то всех детей, которые кашляют дольше семи дней, необходимо по санитарным правилам обследовать на коклюш.

Диагностика коклюша специфична: проводится бактериологический анализ мазка из зева либо ПЦР-диагностика, что более точно. Плюс обследование на антитела.

Как долго продолжается заболевание? Как его лечить?

Коклюш лечится не быстро. Длительность заболевания в среднем около 2-х месяцев, но иногда и дольше - до 3-х месяцев, и потом могут быть рецидивы кашля. Чтобы облегчить течение заболевания, необходимо следовать указаниям врача - терапию подбирает и назначает доктор. Применяются антибактериальные препараты - они особенно эффективны в начальный, катаральный период.

А вспомогательные действия, которые зависят от родителей - увлажнять воздух в квартире. Более того, детям с коклюшем положены прогулки на свежем воздухе. Температура при коклюше может быть, а может и не быть в катаральном периоде. В последующем, если поднимется температура, это будет чаще всего говорить о присоединении вторичной бактериальной флоры.

Чем опасен коклюш: последствия и осложнения?

Коклюш опасен для детей раннего возраста, особенно с заболеваниями легких (с бронхо-легочной дисплазией). Тяжелое течение коклюша может осложняться такими заболеваниями, как отит, пневмония.

При очень сильном кашле может случиться кровоизлияние, в том числе в головной мозг. Поэтому заболевание серьезное и опасное, особенно для детей. У взрослых, если есть хронические заболевания, это тоже может утяжелить течение коклюша.

Нужно ли делать прививку от коклюша взрослым? Если был контакт с больным, а прививки нет, можно ли привиться в срочном порядке?

Прививки в нашей стране, согласно Национальному календарю профилактических прививок, детям делают четырежды: трижды в возрасте до года и в 18 месяцев проводят ревакцинацию.

Но со временем иммунитет может ослабеть, и заболеть может человек, даже прошедший в детстве полный курс вакцинации.

Поэтому можно повторить прививку и во взрослом возрасте. Для взрослых в нашей стране есть зарегистрированная вакцина, но она единственная.