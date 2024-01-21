Стало известно о росте заболеваемости туберкулезом в России

Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация зафиксирована в регионах Сибири, частях Приволжья, на Урале и Дальнем Востоке, а также в центральной части страны. По словам медицинского эксперта, данная тенденция связана с воздействием коронавируса. В период пандемии не были проведены необходимые профилактические мероприятия, что сказалось на общей эпидемиологической ситуации.