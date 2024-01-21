Стало известно о росте заболеваемости туберкулезом в России
В нескольких российских регионах отмечается увеличение заболеваемости туберкулезом, сообщила главный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Неблагоприятная эпидемиологическая ситуация зафиксирована в регионах Сибири, частях Приволжья, на Урале и Дальнем Востоке, а также в центральной части страны. По словам медицинского эксперта, данная тенденция связана с воздействием коронавируса. В период пандемии не были проведены необходимые профилактические мероприятия, что сказалось на общей эпидемиологической ситуации.
Главный фтизиатр отметила, что текущие цифры пока не являются критическими, однако они служат «нехорошим знаком». Начало формы
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