Ими травятся чаще всего: токсиколог перечислил самые опасные виды консервов

Домашние заготовки на столе в холодное время года — обязательный атрибут застолья во многих семьях. К сожалению, такая консервация не всегда безопасна из-за риска отравления ботулотоксином, рассказал в эфире радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов . По словам специалиста, россияне чаще всего травятся грибными консервами.

Эксперт пояснил, что нейротоксин, как правило, накапливается в банке островками, там, где остались частички почвы с бактериями. Именно поэтому могут пострадать далеко не все, кто угостился грибами из одной банки. Симптомами отравления может быть внезапное косоглазие, проблемы с глотанием, словно встал ком в горле.