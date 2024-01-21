Ими травятся чаще всего: токсиколог перечислил самые опасные виды консервов
Домашние заготовки на столе в холодное время года — обязательный атрибут застолья во многих семьях. К сожалению, такая консервация не всегда безопасна из-за риска отравления ботулотоксином, рассказал в эфире радио Sputnik врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов. По словам специалиста, россияне чаще всего травятся грибными консервами.
Эксперт пояснил, что нейротоксин, как правило, накапливается в банке островками, там, где остались частички почвы с бактериями. Именно поэтому могут пострадать далеко не все, кто угостился грибами из одной банки. Симптомами отравления может быть внезапное косоглазие, проблемы с глотанием, словно встал ком в горле.
«Далее пойдет затруднение дыхания, и, к сожалению, если вовремя не оказать помощь, от паралича дыхательной мускулатуры человек погибнет», — подытожил врач. Поэтому при первых симптомах важно вызвать скорую помощь и обязательно уточнить, что речь идет об отравлении грибами.
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