Эндокринолог рассказала, какой витамин помогает бороться с простудой

При появлении признаков простуды рекомендуется начать принимать витамин С. О том, как подобрать правильную суточную дозировку и формат витамина, рассказала врач-эндокринолог Екатерина Янг в соцсетях.

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Специалист объяснила, что на раннем этапе болезни оптимальной суточной дозой будет 2 г. Заболевшему необходимо принимать по 500 мг каждые три часа. Также при возникновении первых признаков герпетических высыпаний рекомендуется пить до 1 г витамина примерно 2 3 раза в день.

Янг объяснила, почему суточную дозу витамина нужно распределять на несколько приемов. Эффективность повышается за счет того, что дозы маленькие и лучше всасываются, цитирует специалиста «РОСБАЛТ».

Если говорить о том, какой формат витамина лучше выбрать, то врач советует аскорбат натрия, а не аскорбиновую кислоту. Последняя тоже является эффективной и усваиваемой, но она может привести к раздражению желудка.

Для быстрого лечения простуды специалисты рекомендуют соблюдать несколько правил. Например, чтобы не получить осложнения при ОРВИ, лучше не выходить на работу.