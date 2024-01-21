Академик рассказал, как защититься от коклюша

Основной способ защиты от коклюша — вакцинация и ревакцинация. Об этом «Парламентской газете» рассказал заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого медицинского университета имени Сеченова академик Николай Брико.

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В октябре 2023 года в России выявили 7,2 тысячи случаев коклюша. Это превышает показатели октября 2022 года в 17,3 раза. А за 10 месяцев 2023 года зафиксировано 27,8 тысячи случаев инфекции. Однако ухудшение эпидемической ситуации по коклюшу произошло не в 2023 году, а гораздо раньше, сообщил эксперт. Возможных причин для этого достаточно много. Но есть и пути защиты.

«Что делать? Первое — это вовремя вакцинировать детей младшего возраста, которые наиболее уязвимы к коклюшной инфекции. Далее — ввести возрастные ревакцинации для старших возрастных групп», — сказал Брико.

Сейчас, в соответствии с нормативными документами, вакцинация от коклюша завершается в 18 месяцев и лишь в некоторых регионах в региональных программах и региональных календарях прививок есть дополнительная ревакцинация в возрасте 6-7 лет. При этом, как показывают исследования, иммунитет после первичной вакцинации сохраняется на 5-7 лет, отметил академик.

«Поэтому нужны повсеместные ревакцинации для детей 6-7 лет, 14 лет и для взрослых», — уверен Брико.

Причем среди взрослых особое внимание нужно уделить вакцинации групп риска, добавил он.