Какие инфекции грозят россиянам в 2024 году

Новости о росте заболеваемости разными, хоть и уже давно известными, инфекциями сменяют одна другую. Осенью 2023 года рекорды прошлых лет побил коклюш, а за последнюю неделю повысилось количество заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19.

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Неутешительная статистика

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В октябре 2023 года в России выявили 7,2 тысячи случаев коклюша. Это превышает показатели октября 2022 года в 17,3 раза. А за 10 месяцев 2023 года зафиксировано 27,8 тысячи случаев инфекции. При этом за весь 2022 год коклюш обнаруживали всего 3,1 тысячи раз, в 2021 году — 1,1 тысячи. Это следует из данных статистического сборника Росстата «Социально-экономическое положение России».

Но на самом деле ухудшение эпидемической ситуации по коклюшу произошло не в 2023 году, а гораздо раньше, рассказал «Парламентской газете» заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого медицинского университета имени Сеченова академик Николай Брико. «У коклюшной инфекции, хотя она и считается инфекцией, управляемой вакцинами, по-прежнему сохраняется такое свойство, как цикличность. Предыдущий подъем начался в 2017 году с резким ростом в 2019 году, когда было зарегистрировано 14,4 тысячи случаев за год, что являлось максимумом за предыдущие 15 лет», — сообщил эксперт.

Но потом началась пандемия COVID-19, фокус внимания сместился, во всем мире начали активно вводить требования к изоляции, соблюдению дистанции и ношению масок. Поэтому в 2020-2021 годы снизилась заболеваемость не только коклюшной, но и многими другими инфекциями, пояснил Брико.

А после отмены этих ограничений в 2022-2023 годах заболеваемость коклюшем опять пошла вверх. «К сожалению, зарегистрированы и случаи с летальным исходом у детей», — отметил академик.

Защитит только вакцина

Возможных причин такого подъема много, и работают они не обособленно, а в комплексе. Например, различные опросы врачей в интернете показывают, что в лидерах варианты с миграционной активностью населения и отказом от вакцинации. Также повлиять на рост заболеваемости могло снятие ограничений, в том числе требований о ношении масок, которые защищают от коклюша. Значимой причиной стало и снижение иммунной прослойки с возрастом, считает Брико.

По его мнению, это указывает на необходимость совершенствования тактики вакцинации от коклюша в России. Ведь хотя у большинства медицинских работников не осталось сомнений, что нужно ревакцинировать детей, в отношении взрослых еще есть вопросы. Но диагностика становится достовернее, поэтому при затяжном кашле врачи все чаще рекомендуют провериться на коклюш.

По данным исследования, которое провели на кафедре эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, коклюш достаточно распространен среди взрослых. Причем при первичном посещении врача он был заподозрен примерно у 1 процента пациентов. Но лабораторные тесты показали, что у каждого четвертого взрослого с длительным кашлем был именно коклюш или коклюшеподобное заболевание. Получается, что, сами того не зная, эти люди могли выступать разносчиками инфекции.

«Окружающих, а особенно детей младшего возраста, для которых коклюш может быть смертелен, защитит только вакцинация. И, конечно, нам нужно просвещать население, чтобы не затягивали обращение к врачам при наличии симптомов, особенно в условиях такой неблагоприятной обстановки», — рассказал врач.

Первым делом нужно вовремя вакцинировать детей младшего возраста, которые наиболее уязвимы к коклюшной инфекции. А затем ввести возрастные ревакцинации для старших возрастных групп. «Нужны повсеместные ревакцинации для детей 6-7 лет, 14 лет и для взрослых. Причем среди взрослых особое внимание нужно уделить вакцинации так называемых групп риска — это беременные, лица, в близком окружении которых есть новорожденные, медицинские работники, воспитатели детских садов и учителя», — сказал Брико. Он обратил внимание, что вакцинация беременных позволяет защитить младенцев в наиболее опасном для коклюша возрасте — до 3 месяцев, то есть до первой вакцинации.

Академик отметил, что сейчас в России есть некоторые сложности с ревакцинацией взрослых, так как в стране зарегистрирована только зарубежная вакцина для лиц старше четырех лет. Однако уже разрабатываются отечественные. «Буквально на днях стало известно о начале исследования отечественной вакцины для профилактики коклюша у детей в форме назальных капель», — сообщил Брико.

Прогнозы без гарантии

На второй неделе наступившего года специалисты подтвердили прогнозируемый рост заболевания гриппом и ОРВИ — 939 тысяч случаев. Это на 78 процентов больше, чем неделей раньше, сообщила 16 января пресс-служба Роспотребнадзора. Четверть заболевших приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. Из отчета следует, что и количество больных COVID-19 в России по сравнению с прошлой семидневкой выросло на 12,6 процента — более 27 тысяч случаев.

В ближайшие три недели в нашей стране может пойти на спад заболеваемость гриппом типа А. При этом не исключено, что к марту все чаще будет встречаться грипп B, сказала руководитель ведомства Анна Попова 17 января в эфире телеканала «Россия 24». «Это обычная динамика, но гарантировать, что все окажется именно так, достаточно сложно», — сказал «Парламентской газете» главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн.

Для COVID-19 пик заболеваемости пришелся примерно на середину декабря 2023 года, добавил он. «Думаю, постепенно число болеющих коронавирусом будет снижаться, — считает вирусолог. — Он, конечно, не исчезнет полностью, но не будет в угрожающих масштабах».