Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова рассказала о распространенной проблеме, которая часто "прячется" под разными масками. Люди начинают лечить сердце, бороться с депрессией, остеохондрозом и прочими недугами, однако легче не становится. Речь о гипотиреозе или нехватке в организме гормонов щитовидной железы.

Как пишет Ирина Баранова в своем Telegram-канале, есть пять тревожных звоночков, которые сигнализируют о гипотиреозе.

Первая проблема - сильное выпадение волос. Дело в том, что при гипотиреозе страдает секреция соляной кислоты. Белки перевариваются не полноценно, что ведет к недостатку аминокислот. Последние нужны для синтеза кератина.

"Кератин, из которого состоят волосы и ногти, тоже является белком", - уточнила специалист.

Недомогание, за которым часто скрываются вялость, апатия, рассеянность, нервозность, сонливость, когнитивные нарушения, а также панические атаки, жалобы на которые среди пациентов неуклонно растут, также часто предупреждает о гипотиреозе. Кроме того, перечисленные симптомы могут указывать и на анемию.

"Гипотиреоз и анемия всегда идут рука об руку. Где есть анемия, ищите гипотиреоз", - предупредила терапевт.

Другие сигналы, с которыми не стоит мириться, это вес, который не уходит (несмотря на ограничения в еде и достаточную физическую активность), а также снижение или отсутствие либидо.

Многие пациенты при гипотиреозе отмечают, что им "всегда холодно". Холодные руки и ноги при комфортной для большинства людей температуре говорят о плохой микроциркуляции в коже.

"Причиной является снижение артериального давления, которое часто наблюдается при гипотиреозе", - считает специалист.

При низком давлении и тахикардии стоит серьезно задуматься о возможном гипотиреозе.

"Организм, который чаще всего еще и в анемии, все-таки пытается обеспечить кислородом ткани, поэтому частота сердечных сокращений увеличивается", - уточнила врач, добавив, что и "замедление ритма сердца при гипотиреозе не редкость".

Ирина Баранова заключила, что восполнение дефицитов, физическая активность (именно адекватная), а также поддержание работы щитовидной железы - это то, с чего нужно начинать работу по восстановлению здоровья и "либидо по жизни".