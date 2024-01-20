Врач-онколог назвал неожиданные симптомы рака мозга

Врач-онколог Фёдор Жирков назвал признаки смертельной болезни – рака мозга, – заметив которые следует немедленно обратиться в медицинское учреждение.

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В частности, по его словам, на начальном этапе этого страшного недуга могут появиться сложности с коммуникацией, передаёт издание «Кубанские новости».

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«Ухудшение произношения, проблемы с памятью, неожиданная замкнутость – всё это, по статистике, испытывает каждый пятый онкобольной», – подчеркнул специалист.

Также, как предупредил он, следует обеспокоиться, если человек испытывает постоянную усталость. Дело в том, что опухоль мозга делает больного обессиленным и мечтающим подольше отдыхать, пояснил Жирков. Правда, даже за полдня, проведённых в постели, он так и не сможет качественно перезагрузиться и почувствовать себя отдохнувшим.

«Частые перепады настроения, обидчивость – тоже ранние симптомы смертельной болезни. Давя на клетки мозга, опухоль может изменить и поведение человека. Так, обычно жизнерадостный мужчина или женщина, вдруг могут стать вечно обиженными, замкнутыми, раздражительными и даже мстительными», – рассказал онколог.

Если у ваших близких есть подобные изменения в поведении, возможно, им стоит проконсультироваться у опытного специалиста и пройти расширенное медицинское обследование, советует доктор.

Когда ранее здоровый человек вдруг начинает испытывать необычные ощущения в мышцах, не исключено, что у него развивается рак мозга, отметил врач. Такой симптом наиболее часто встречается у людей с данным заболеванием.

Ещё один явный признак того, что в голове что-то «работает» не так, как следовало бы – появившиеся проблемы со зрением.

«Беспокоить могут нечёткость изображения, рябь в глазах, сухость и острая светочувствительность. Но какие бы вы не нашли у себя или близких симптомы, не стоит торопиться с выводами. Точный диагноз может поставить только специалист и только после необходимых исследований», – резюмировал Жирков.