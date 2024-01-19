Врач назвала признаки инфаркта миокарда

Инфаркт миокарда — опасное заболевание сердца. Его надо своевременно диагностировать и лечить, чтобы избежать тяжелых осложнений, в том числе смерти больного. Об этом сообщила Pravda.Ru кардиолог Мария Ветлужская.

При типичном или так называемом классическом варианте инфаркта миокарда появляется внезапная давящая либо сжимающая боль в области сердца. Также отмечается ощущение «кола» в груди, одышка, часто сопровождаемые чувством страха, холодным потом, слабостью. Боль может отдавать в левую руку, нижнюю челюсть, под левую лопатку.

Если ранее при болях в грудной клетке помогал нитроглицерин или нитроспрей, то при инфаркте миокарда эффекта от данных препаратов почти нет. В ряде случаев инфаркт миокарда может протекать под маской другого заболевания, продолжила кардиолог. К примеру, в виде острого приступа удушья, как при бронхиальной астме, острой боли в области живота в сочетании с тошнотой и рвотой, имитируя заболевание желудка. У пожилых или у лиц, страдающих сахарным диабетом, инфаркт миокарда может протекать бессимптомно или в виде внезапной слабости, головокружения, удушья.