Врач связал храп с преждевременным старением мозга

Бузунов, как и специалисты из Иркутска, связал храп с преждевременным старением мозга, отметив, что апноэ приводит к снижению содержания кислорода в крови. «Представьте себе, человек восемь часов спит, за это время у него происходит 500-600 остановок дыхания с последующими всхрапываниями. То есть четыре-пять часов суммарно он не дышит. А у нас все процессы восстановления организма — его физического и психического состояния — происходят преимущественно во сне: накопление энергии, удаление продуктов распада из мозга (одна из теорий сейчас), настройка работы функций внутренних органов и систем», — объяснил сомнолог. Он также добавил, если нарушен сон, не восстанавливается не только мозг, но и весь организм.