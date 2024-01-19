Эксперты рассказали, когда зеленый чай может быть вреден

Как пишет издание, в сочетании с алкоголем этот напиток создает сильную нагрузку на почки. Кроме того, употребление зеленого чая стоит ограничить пожилым людям.

Также, по информации издания, несвежий зеленый чай способен причинить серьезный вред здоровью, причем чем «старше» заварка, тем она опаснее. Уже через 15 минут после заваривания в напитке начинают образовываться органические соединения, которые при контакте с воздухом окисляются, провоцируя появление патогенной микрофлоры. В связи с этим врачи призывают не пить заварку, простоявшую целую ночь, так как это грозит нарушениями работы кишечника и наносит сильный удар по печени.