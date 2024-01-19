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Гастроэнтеролог рассказал, к чему может привести использование смартфона в туалете

Довольно часто люди берут собой телефон в туалет. Однако такая привычка может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, говорит доктор Джозеф Салхаб.

Врач рассказал, к чему может привести использование смартфона в туалете
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По словам эксперта, телефон увеличивает время, проведённое на унитазе, и, как следствие, повышает риск развития геморроя. Это состояние может привести к кровоточивости и болезненным ощущениям.

Определённо постарайтесь ограничить использование телефона в туалете.

Джозеф Салхаб посоветовал отложить смартфон и использовать ступеньку для лучшей дефекации — такое положение облегчает прохождение стула. Также эксперт рекомендует людям включать в рацион больше фруктов и овощей, пить достаточное количество воды, чтобы ускорить высвобождение кишечника в туалете.

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