Тридемия в России в 2024 году: что такое, как бороться с распространением вирусов

Тридемия в России в 2024 году: что это такое и как бороться с распространением вирусов
В начале 2024 года в России заговорили о тридемии — сезонной эпидемии, во время которой население подвергается влиянию сразу трех групп вирусов. Об угрозе возникновения тридемии россиян предупреждали еще в сентябре 2023 года — сообщения о росте заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом вновь появились уже в январе 2024-го. «Лента.ру» рассказывает о том, что такое тридемия в России, почему она возникает и что сделать, чтобы защитить себя сразу от нескольких инфекций.
Что такое тридемия
Официально термина «тридемия» в медицине не существует, отмечает в беседе с «Лентой.ру» врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Однако это понятие достаточно точно описывает суть происходящего, считает он — узнать, что такое тридемия, можно как раз по ее названию.
Тридемия значит, что три разных группы вирусов напали на нас одновременно Владимир Болибок врач аллерголог-иммунолог
Какие вирусы угрожают россиянам
Грипп
В январе 2024 года в России гонконгский грипп, рассказывает Болибок. «Он достаточно тяжелый, протекает манифестно: как правило, с высокой температурой и со всеми атрибутами гриппа», — объясняет врач аллерголог-иммунолог. Эксперт предупреждает, что это заболевание может привести к более тяжелым осложнениям и даже, в редких случаях, к летальному исходу.
Коронавирусная инфекция
По словам Владимира Болибока, в России и мире сегодня циркулирует сразу целая группа подвидов COVID-19, а не один, как это было раньше. При этом все распространенные сегодня виды коронавируса относятся к штамму омикрон и являются его вариантами. «В мире их циркулирует около 30, в Российской Федерации определяется 10-12 различных подвариантов омикрона», — уточняет врач.
ОРВИ
Третья группа — возбудители классических острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). «Там тоже целый "зверинец" — их почти 70 вирусов. Какие-то сейчас выявляются часто, какие-то — относительно редко», — уточняет Болибок. При этом эксперт называет самые распространенные возбудители вирусных заболеваний.
Вирусы-возбудители ОРВИ:
- риновирусы;
- паравирусы;
- аденовирусы;
- респираторно-синцитиальный вирус.
Почему возникает тридемия
По словам Болибока, причиной возникновения тридемии стала эпидемиологическая обстановка в мире.
«В течение последних трех лет осенне-зимние сезоны, начиная с 2020 года, проходили под флагом борьбы с коронавирусной инфекцией и достаточно жесткими ограничениями: масочный режим, удаленная работа, дистанционное обучение и социальное дистанцирование», — рассказывает он.
«Такой достаточно жесткий противоэпидемический режим привел к тому, что в течение трех лет в циркуляции практически не было ни гриппа, ни ОРВИ. Соответственно, за эти годы организм людей и их иммунная система позабыли о существовании этих вирусов», — Владимир Болибок, врач аллерголог-иммунолог.
Сейчас, когда все санитарные ограничения сняты, иммунитет многих людей еще не успел вспомнить, как противостоять вирусам гриппа и ОРВИ, уверен медик.
«Те, кто утратил иммунитет, будет болеть всем подряд — и гриппом, и ОРВИ, и вариантами коронавируса», — поясняет он.
Есть и еще одна серьезная проблема — она связана с детьми, которые родились после 2020 года.
«Появилось целое поколение детей до четырех лет, которые вообще с этими вирусами не сталкивались. Когда началась эпидемия коронавируса, они были грудничками или вообще еще не появились на свет. Соответственно, их иммунная система вообще не знает, что такое вирус гриппа и ОРВИ», — говорит Владимир Болибок.
По словам доктора, эти дети очень восприимчивы к незнакомым их организмам вирусам. При этом часть из них уже начала посещать дошкольные учреждения — а значит, они могут заразиться в детском саду и принести вирус домой.
Можно ли заболеть несколькими вирусами одновременно
Вероятность одновременно заразиться двумя или тремя вирусами действительно существует. Экспресс-тесты, которые позволяют обнаружить эти вирусы, находят сразу два возбудителя примерно у 10-15 процентов госпитализированных. При этом Болибок обращает внимание, что речь идет именно о госпитализированных пациентах, то есть о людях с нетипично тяжелым течением заболевания.
Заместитель директора по научной работе ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что весной 2023 года многократное заражение вирусами фиксировалось в каждом четвертом случае. При этом, как отмечает эксперт, если у пациента диагностировано сразу несколько инфекций, взаимодействие вирусов-возбудителей может привести к совершенно разным результатам. Вирусы ОРВИ, гриппа и коронавируса могут как ослабить, так и усилить друг друга, а могут вообще атаковать организм одновременно, но по отдельности — то есть «не замечая» друг друга.
Как защитить себя от тридемии
По словам Владимира Болибока, рекомендации, связанные с тридемией, не будут существенно отличаться от тех, которые и так ассоциируются с защитой от вирусов: в первую очередь речь идет о ношении масок и вакцинации.
Чтобы снизить риск заболевания и тяжелого течения гриппа, необходимо сделать прививку
«Годы, которые мы провели с пандемией коронавируса, четко показали, что ношение масок очень хорошо предохраняет от заражения гриппом и другими ОРВИ», — рассказывает эксперт.
При этом он уточняет, что заразность коронавируса выше, чем у вирусов гриппа и ОРВИ — для защиты от вариантов омикрона потребуется не просто тканевая маска, а полноценный респиратор.
Сотрудник НИК имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рекомендует прививаться и от ковида — уже доступна обновленная вакцина. По его словам, коронавирус до сих пор представляет опасность для пожилых и людей с хроническими заболеваниями.
Врач-терапевт и иммунолог Ирина Ярцева, в свою очередь, считает, что лучший способ уберечься от тридемии — работать из дома, если есть такая возможность. А доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора Наталья Пшеничная подчеркивает, что при первых респираторных симптомах важно уделить внимание грамотной стартовой терапии — нужно быстро приступать к лечению и не ждать, пока болезнь усилится.