Какие симптомы могут указывать на обморожение

Обморожение является результатом повреждения тканей при воздействии отрицательных температур. Профессор и директор Учебного центра клинической анатомии Ланкастерского университета Адам Тейлор рассказал о симптомах этого состояния и методах профилактики.

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При обморожении чаще всего повреждаются уши, пальцы рук и ног, щёки, губы и нос. Для возникновения обморожения открытые части тела должны подвергаться воздействию температуры ниже -0,55°C в течение нескольких часов. При температуре -20°C обморожение открытых участков кожи можно заработать менее чем за 30 минут.

На обморожение могут указывать следующие симптомы:

покалывание и онемение участков тела;

повреждённая кожа приобретает красный или белый цвет;

потеря чувствительности.