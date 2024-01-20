Врач назвал специю для профилактики Альцгеймера

Корица может быть полезной для мозга и помочь в профилактике болезни Альцгеймера, утверждает Healthdigest.

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Хотя пока нет лекарства от этого заболевания, корица стала объектом исследований. Результаты на животных показали, что у этой специи есть потенциальные преимущества для профилактики болезни.

Ученые обнаружили, что корица содержит коричный альдегид и эпикатехин, которые могут помочь защитить клетки мозга от образования "узлов", связанных с болезнью Альцгеймера.

Коричный альдегид и эпикатехин могут помочь защитить клетки мозга от окислительного стресса, который способствует образованию тау-белков, связанных с болезнью Альцгеймера.

Исследователи предупреждают, что при использовании корицы важно соблюдать умеренность, так как большинство исследований проводилось только на животных. Чрезмерное употребление корицы может быть вредным для здоровья из-за содержания кумарина.