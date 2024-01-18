$88.66+0.3196.59+0.54
Войти в почту

Чем халяльный инсулин отличается от обычного: виды и условия хранения

Инсулины фармкомпании «Геофарм» первые в России получили сертификат, подтверждающий их соответствие стандартам «халяль». Это значит, что препарат будет разрешен всем людям, которые исповедуют ислам. Однако есть ли какие-то принципиальные отличия мусульманского подвида лекарства от обычного? Забежим немного вперед: разница есть, но минимальная.

Чем халяльный инсулин отличается от обычного: виды и условия хранения
© ТАСС

Гендиректор DSM Group (маркетинговое агентство, специализированное на исследованиях фармацевтического рынка) Сергей Шуляк подтвердил, что продукты «Геофарм» первые во всем мире прошли проверку председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России. Изначально халяльное лекарство смогут опробовать на себе жители ставропольского края.

Видео дня

«Сертификат будет действовать до конца 2026 года», — сообщила фармацевтическая компания.

Так в чем же разница халяльного и обычного инсулина?

Специальная сертификация препаратов российского производителя говорит о том, что лекарство создавалось с использованием разрешенных в соответствии с нормами религии ингредиентов. Т.е. оно не содержит следы спирта или крови и клеток жировых тканей свиней, из которых первоначально состоял диабетический продукт. Плюс ко всему, животные, чьи биологически активные вещества (БАВ) задействовались в работе, были умерщвлены в соответствии с канонами ислама.

С точки зрения влияния препарата на организм принимающего, разницы между халяльным и обычным инсулином — нет.

Виды инсулина

На сегодняшний день существует несколько видов продуктов для людей, страдающих от диабета. В науке выделяются животные (состоящие в основном из свиного гормона) и человеческие (а точнее, идентичные человеческому) инсулины.

«Строение свиного гормона ближе всего к человеческому, поэтому именно инсулин, выделяемый из поджелудочных желез новорожденных поросят, использовался в производстве препаратов до 80-х годов прошлого века» — объяснили эксперты «Геофарм» метод создания животного инсулина.

В современном мире чаще всего диабетикам выписывается человеческий вид, получающийся двумя способами. Первый заключается в «переделке» свиного, в котором заменяется одна аминокислота, приводящая к образованию полусинтетического продукта. При втором — в работу вступает генная инженерия. Ученые научились «заставлять» кишечную палочку (E. coli — Escherichia coli) синтезировать инсулин, аналогичный человеческому.

Этот вид инсулина лучше животного. Он не вызывает аллергической реакции или возникновения липодистрофии — участка атрофии или гипертрофии подкожного жирового слоя в местах инъекций.

Условия хранения

Так как инсулин — белковый препарат, то он требует определенных условий хранения. Оптимальная температура варьируется от +2 до +8 °C, кроме того, препарат нельзя держать под прямыми солнечными лучами, замораживать, оставлять возле источников тепла, а также согревать в горячей воде.

Болезни и лекарства
Сергей Шуляк
Совет муфтиев России
Главное о здоровье
Больше новостей
Рамблер: главные новости