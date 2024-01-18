Чем халяльный инсулин отличается от обычного: виды и условия хранения

Инсулины фармкомпании «Геофарм» первые в России получили сертификат, подтверждающий их соответствие стандартам «халяль». Это значит, что препарат будет разрешен всем людям, которые исповедуют ислам. Однако есть ли какие-то принципиальные отличия мусульманского подвида лекарства от обычного? Забежим немного вперед: разница есть, но минимальная.

Гендиректор DSM Group (маркетинговое агентство, специализированное на исследованиях фармацевтического рынка) Сергей Шуляк подтвердил, что продукты «Геофарм» первые во всем мире прошли проверку председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев России. Изначально халяльное лекарство смогут опробовать на себе жители ставропольского края.

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«Сертификат будет действовать до конца 2026 года», — сообщила фармацевтическая компания.

Так в чем же разница халяльного и обычного инсулина?

Специальная сертификация препаратов российского производителя говорит о том, что лекарство создавалось с использованием разрешенных в соответствии с нормами религии ингредиентов. Т.е. оно не содержит следы спирта или крови и клеток жировых тканей свиней, из которых первоначально состоял диабетический продукт. Плюс ко всему, животные, чьи биологически активные вещества (БАВ) задействовались в работе, были умерщвлены в соответствии с канонами ислама.

С точки зрения влияния препарата на организм принимающего, разницы между халяльным и обычным инсулином — нет.

Виды инсулина

На сегодняшний день существует несколько видов продуктов для людей, страдающих от диабета. В науке выделяются животные (состоящие в основном из свиного гормона) и человеческие (а точнее, идентичные человеческому) инсулины.

«Строение свиного гормона ближе всего к человеческому, поэтому именно инсулин, выделяемый из поджелудочных желез новорожденных поросят, использовался в производстве препаратов до 80-х годов прошлого века» — объяснили эксперты «Геофарм» метод создания животного инсулина.

В современном мире чаще всего диабетикам выписывается человеческий вид, получающийся двумя способами. Первый заключается в «переделке» свиного, в котором заменяется одна аминокислота, приводящая к образованию полусинтетического продукта. При втором — в работу вступает генная инженерия. Ученые научились «заставлять» кишечную палочку (E. coli — Escherichia coli) синтезировать инсулин, аналогичный человеческому.

Этот вид инсулина лучше животного. Он не вызывает аллергической реакции или возникновения липодистрофии — участка атрофии или гипертрофии подкожного жирового слоя в местах инъекций.

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