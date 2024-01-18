Врач объяснила, как стресс влияет на состояние зубов

Хронический стресс оказывает влияние на все системы организма. Так, вслед за ним нарушается гормональный фон и страдают защитные процессы. Это касается и здоровья полости рта, рассказала стоматолог Елена Мартынова в беседе с «Газетой.ру».

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Она отметила, что при стрессе показатели гормонов щитовидной и поджелудочной желез нарушаются, что приводит к повышению инсулина в крови, а также к нарушению минерального обмена.

Зубы при этом теряют прочность эмали, нарушается циркуляция в сосудах десен и костной ткани. Высокий уровень кортизола чреват обострением воспалительных процессов в тканях парадонта.

Стоматолог также обратила внимание на то, что стресс частно начинают заедать. Сладости, хлебобулочные изделия, газировка и алкоголь являются продуктами, повышающими кислотность. А она, в свою очередь, провоцирует рост бактерий в полости рта. Также во время стресса многим не до гигиены, что тоже сказывается на состоянии зубов. При повышенном уровне кортизола уменьшается выработка слюны и ее защитных свойств, что сулит появление герпеса или кандидоза полости рта.

«Как результат — воспаление и кровоточивость десен, множественный кариес, стоматиты, сухость полости рта, боль, жжение при разговоре и приеме пищи, нарушение вкусовой чувствительности», — заявила Мартынова.