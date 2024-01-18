Какие продукты разрушают сосуды, рассказали врачи

Многие специалисты солидарны в том, что человек, не имеющий медицинских противопоказаний, может не отказываться полностью от употребления каких-либо продуктов. По словам врачей, главное – соблюдать баланс белков, жиров и углеводов.Однако часто у пациентов в рационе наблюдается избыток жиров. Хотя суточный объем не должен превышать 30% калорий.