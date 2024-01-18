Паразитолог Сеченовского университета предупредил о риске заражения эхинококком от собак и скота

В организме может образоваться киста с личинками. Человек может стать «случайным хозяином» гельминтоза.

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Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал директор института медицинской паразитологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, членкор РАН Александр Лукашев.

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Поражение может затронуть любой орган, отметил он.

«Эхинококкоз — это паразитарное заболевание, которое поражает собак, скот и иногда в качестве случайного хозяина может поражать человека. Заражение может происходить после контакта с какими-то заражёнными предметами — это может быть и трава, и другие животные. Заразиться эхинококком от домашней собаки практически невозможно. Для этого собаку должны были кормить сырыми потрохами животных, в нашей жизни это встречается не так часто.

Между заражением и первыми клиническими проявлениями проходит очень длительный срок — от одного года, а обычно это и пять, и десять лет, иногда и больше. Заражение опасно тем, что в разных органах человека — в печени, в лёгких, в головном мозге — начинают развиваться кисты, в которых находятся личинки паразита. Эти кисты растут постоянно, они поначалу могут не иметь клинических проявлений, а дальше проявление заболевания зависит от локализации. Если кисту не удалить, будет нарушение функции соответствующего органа. Поскольку киста может быть практически в любом органе, клинические проявления могут быть практически любые».

Лукашев добавил, что в России эхинококкоз встречается в основном в тех регионах, где распространено скотоводство — больше всего в Южном федеральном округе. Также паразит достаточно широко распространён в странах Средней Азии.