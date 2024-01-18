Паразитолог Сеченовского университета предупредил о риске заражения эхинококком от собак и скота
В организме может образоваться киста с личинками. Человек может стать «случайным хозяином» гельминтоза.
Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» рассказал директор института медицинской паразитологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, членкор РАН Александр Лукашев.
Поражение может затронуть любой орган, отметил он.
«Эхинококкоз — это паразитарное заболевание, которое поражает собак, скот и иногда в качестве случайного хозяина может поражать человека. Заражение может происходить после контакта с какими-то заражёнными предметами — это может быть и трава, и другие животные. Заразиться эхинококком от домашней собаки практически невозможно. Для этого собаку должны были кормить сырыми потрохами животных, в нашей жизни это встречается не так часто.
Между заражением и первыми клиническими проявлениями проходит очень длительный срок — от одного года, а обычно это и пять, и десять лет, иногда и больше. Заражение опасно тем, что в разных органах человека — в печени, в лёгких, в головном мозге — начинают развиваться кисты, в которых находятся личинки паразита. Эти кисты растут постоянно, они поначалу могут не иметь клинических проявлений, а дальше проявление заболевания зависит от локализации. Если кисту не удалить, будет нарушение функции соответствующего органа. Поскольку киста может быть практически в любом органе, клинические проявления могут быть практически любые».
Лукашев добавил, что в России эхинококкоз встречается в основном в тех регионах, где распространено скотоводство — больше всего в Южном федеральном округе. Также паразит достаточно широко распространён в странах Средней Азии.
Ранее челябинские нейрохирурги из областной детской клинической больницы провели уникальную операцию на мозгу 12-летнего школьника, удалив кисту с личинками эхинококка. Как сообщили в Минздраве региона, родители обратили внимание на необычное поведение ребёнка. Мальчик стал хуже учиться, после занятий он приходил домой и сразу ложился спать. Поначалу взрослые думали, что так на подростке сказываются загруженность и усталость. Затем он начал жаловаться на «отстающую» левую ногу, появились и другие трудности – онемела рука, болела голова. В итоге родители отвели мальчика в клинику и сделали МРТ головного мозга.