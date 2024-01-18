«Не всегда эффективны»: терапевт рассказал о препаратах от простуды

В последние несколько месяцев врачи фиксируют увеличение числа заболевших ОРВИ и гриппом, при этом многие пациенты предпочитают сами назначать себе препараты, а кто-то просто ждет, пока состояние стабилизируется. Мы решили поговорить со специалистом, врачом-терапевтом Иваном Абрамовым, который рассказал о популярных мифах о противовирусных препаратах и пояснил, какие способы лечения инфекций наиболее эффективны.

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Есть ли польза от противовирусных препаратов

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Большинство терапевтов, к которым вы попадете на прием, пропишут вам противовирусные препараты. За рубежом нет такой практики, что подтверждает наш эксперт — там в лучшем случае вас отправят домой, предписав постельный режим.

«В этом есть логика — не во всех случаях противовирусные эффективны. Например, абсолютно бессмысленно использовать их против гриппа в случае ОРВИ, а у нас это частая практика», — поясняет Иван.

Как утверждает специалист, важно правильно поставить диагноз и уже исходя из этого назначать лечение.

Витамин С

Мы постоянно слышим о том, что ударная доза витамина С поставит на ноги буквально за день.

«Когда вы уже получили в организм вирус, витамин С может выступать лишь в качестве вспомогательного средства, но как таковое лечение при его приеме не происходит», — говорит терапевт.

В качестве профилактики заболеваний витамин С может стать неплохим подспорьем, однако рассчитывать на него в острой фазе заболевания просто нерационально.

Народные средства

Как ни странно, мед, чеснок и даже культовая «Звездочка» вполне неплохо облегчают даже запущенное состояние. Так, мед помогает уменьшить ночной кашель, а вещество аллицин, содержащийся в чесноке, позволяет ускорить восстановление после ОРВИ. Терапевт напоминает, что при ухудшении состояния ни в коем случае не занимайтесь самолечением и обратитесь к специалисту.

Чем же лечить простуду?

Наш эксперт не призывает отказываться от препаратов, которые вам назначил врач и в эффективности которых вы уверены, но общие рекомендации все же дал.

«По большей части мы боремся с проявлениями инфекции, то есть избавляемся от симптомов. Важно соблюдать постельный режим, поддерживать водный баланс, а также регулярно проветривать помещение», — говорит врач.