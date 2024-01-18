Врач рассказала о заболеваниях, которые можно подхватить при поцелуе

Она добавила в беседе с Life.ru, что есть три вида стоматита — грибковый, вирусный и бактериальный, и все они могут передаваться через слюну. Проявляется недуг в виде небольших язвочек на внутренней стороне щёк и на дёснах. Этот вирус можно подхватить в том случае, если понижен иммунитет.

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Специалист отметила, что кариес через слюну не передаётся.

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Также со слюной от одного к другому передаётся вирус мононуклеоза, или вирус Эпштейна – Барр. Обычно его симптомы ярко выражаются у детей в возрасте 10–12 лет, которым передался вирус от родителей. У взрослых болезнь протекает почти бессимптомно, а иммунитет вырабатывается на всю жизнь. Его мононуклеоза - боль в горле как при ангине, повышение температуры тела, увеличение лимфатических узлов. Иногда эту болезнь сложно отличить от ангины, но без лечения осложнения могут быть серьёзными, вплоть до непроходимости дыхательных путей, подчеркнула врач.

Что касается вируса герпеса первого типа, то он есть в организме у 90% населения планеты. Через поцелуи этот вирус передаётся только в период обострения - когда на губах, во рту и около носа видны характерные пузырьки.

Сумцова сказала, что большинство людей боится заразиться от партнёра гепатитом С, но через поцелуи это невозможно. Но не стоит забывать о том, что существует ещё гепатит А, который как раз и может передаваться через слюну. Гепатит А ещё называют «болезнью грязных рук», так как заразиться им можно через грязные руки, немытые овощи и фрукты, инфицированную воду и при телесном контакте, в том числе при поцелуях.

Врач заявила, что при инфицировании гепатитом А главное сразу начать лечение, в этом случае полное выздоровление наступает примерно через полтора месяца. Гепатит А очень заразен, поэтому больной человек может инфицировать много людей вокруг.

Эксперт назвала самым неприятным заболеванием сифилис, он также может передаться через слюну при поцелуе. Случается это редко, но нельзя недооценивать опасность. При инфицировании этим недугом сначала возникает сифилитическая ангина, когда на слизистой во рту появляется шанкр. Далее через несколько дней увеличиваются лимфатические узлы. От момента инфицирования до проявления симптомов иногда может пройти немало времени, даже месяц.

В заключение стоматолог рекомендовала быть осторожными при выборе партнёра.