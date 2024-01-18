Врач: постоянная зябкость рук и ног указывает на гипотиреоз

При этом заболевании щитовидной железы снижается артериальное давление и нарушается микроциркуляция крови в организме. Нередко зябкость сопровождается тахикардией, то есть учащённые сердцебиением. Гипотиреоз вообще любит маскироваться под другими болезнями. По каким симптомам понять, что нужно лечить именно гипотиреоз — рассказала врач-терапевт, кандидат медицинских наука Ирина Баранова.

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Симптомы гипотиреоза

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Гипотериоз — это состояние, при котором щитовидная железа не производит достаточное количество гормонов. Из-за этого нарушаются многие процессы в организме, которые на первый взгляд никак не связаны между собой. К основным признакам гипотиреоза Ирина Баранова отнесла следующие:

Сильное выпадение волос, ломкость ногтей.

У больного гипотиреозом нарушается выработка соляной кислоты в организме, из-за чего белки полноценно не гидролизуются до аминокислот. Наши волосы и ногти тоже состоят из белка — кератина. Если кератин плохо усваивается, начинаются проблемы с волосами и ногтями.

Вялость, астения, апатия, рассеянность, панические атаки, нервозность, сонливость, когнитивные нарушения.

Все эти симптомы указывают не только на гипотиреозе, но и на анемию. Часто её причиной становится недостаток белка в рационе. Гипотиреоз и анемия всегда идут рука об руку. Где есть анемия, там гипотиреоз.

Снижение или отсутствие либидо, нарушение менструального цикла

Гормоны в организме человека взаимосвязаны. Изменение уровня одного гормона приводит к изменению уровней всех остальных. Если нарушается менструальный цикл и отсутствует либидо, то обязательно следует проверить работу щитовидной железы. Реальной причиной этих проблем может быть гипотиреоз.

Вес не уходит, несмотря на диету и спорт

При гипотиреозе нарушается обмен веществ, все неизрасходованные за день калории откладываются в виде жира. А так как болезнь делает человека вялым, то сжигать калории ему очень непросто. Одновременно из-за нарушения метаболизма нарушается питание тканей и микроциркуляется. Поэтому ещё один отличительный симптом гипотиреоза у женщин — появление целлюлита.

Постоянная зябкость в руках и ногах

Зимой руки и ноги частенько замерзают, но даже если в тёплом помещении ваши конечности не согреваются, то стоит проверить щитовидку. Гипотиреоз провоцирует нарушение кровообращения: кровеносные сосуды сужаются, и в конечности поступает недостаточно кислорода и тепла.

Но организм пытается обеспечить кислородом ткани, поэтому частота сердечных сокращений увеличивается. Отсюда и тахикардия. Однако и замедление ритма сердца при гипотиреозе не редкость, отметила Баранова.