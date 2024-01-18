Вирусолог рассказал, для кого коклюш может быть смертельно опасен

В России серьезно выросла заболеваемость коклюшем. При этом дефицита вакцин от коклюша в России не наблюдается, уверены специалисты. Основная проблема — в антипрививочных настроениях россиян. Об этом рассказал вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов.

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Эксперт объяснил, что коклюш — это инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывается бактериями Bordetella pertussis. У пациента наблюдается сильный кашель, интоксикация и поражение дыхательных путей. Сергей Нетесов подчеркнул, что вакцинацию от коклюша необходимо проводить в два этапа, это поможет защитить ребенка от заражения.

— Заболевание распространяется воздушно-капельным путем. Возможен и летальный исход, это зависит и от напряженности иммунной системы, и от состояния ребенка, — отметил специалист в комментарии «Радио 1».

Нетесов добавил, что коклюшем человек может заразиться не один раз. Людям с медицинскими показаниями могут назначить ревакцинацию каждые 10 лет.

В свою очередь заведующий медицинской частью и врач общей практики Денис Прокофьев добавил, что коклюш редко вызывает какую-то бактериальную инфекцию, но может привести к дыхательному спазму. Если произойдет дыхательный спазм при коклюше, то, к сожалению, последствия могут быть крайне тяжелыми, передает Царьград.