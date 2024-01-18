Можно ли вылечить боль в спине при помощи тренажеров?

В соцсетях и мессенджерах утверждают, что…

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…если заболела шея, спина или ухудшилась осанка, то помогут тренажер "петля Глиссона" или правка атланта — первого позвонка шейного отдела — в том числе специальными массажерами.

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А что на самом деле?

"Петля Глиссона" представляет собой мягкий тканевый воротник, с помощью которого вытягивают позвоночник. Его в XVII веке изобрел британский врач Френсис Глиссон, чтобы снимать боль в спине у своих пациентов. В наши дни петля для вытяжения шейных и грудных позвонков является зарегистрированным медицинским изделием и используется травматологами и ортопедами. "Это оборудование действительно применяют травматологи и нейрохирурги, но исключительно как этап подготовки к операционному вмешательству, — поясняет заведующая неврологическим отделением МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Ольга Фурман.

— Это первый этап, когда они вытягивают позвоночник, а затем его фиксируют. И это делается только под контролем рентгена до начала процедуры и после ее проведения. Помимо этого, нужно учитывать рост, вес, возраст пациента. У "петли" огромное количество противопоказаний — от возраста старше 60 лет до аутоиммунных заболеваний и сахарного диабета.

Проводить сеансы в домашних условиях категорически запрещено, подчеркивает специалист.

Любому вытяжению и правке позвоночника должен предшествовать визит к врачу, подтверждает остеопат-невролог Александр Евдокимов.

"Даже в инструкциях к подобным медизделиям пишут, что перед использованием необходима консультация врача. Человек не может самостоятельно поставить себе диагноз и оценить состояние своего здоровья. Если у человека нестабильность шейного отдела позвоночника, крупные грыжи, позвонки могут сместиться или разрушиться от таких воздействий, а значит, вместо пользы он получит букет осложнений", — добавляет специалист.

Еще один способ избавиться от боли в спине, как утверждается в Сети, — вибромассаж шейного позвонка атланта. Якобы он смещен у большинства людей, что провоцирует быструю утомляемость, головные боли и боли в спине, головокружения и нарушение осанки. Подвывих атланта действительно существует и встречается как у детей, так и у взрослых. Но диагностируется он только при помощи медицинских обследований — компьютерной или магнитно-резонансной томографии — и в сложных случаях требует оперативного вмешательства.

"Для диагностики проблем с атлантом нужно в обязательном порядке делать КТ или рентген, чтобы затем определить план лечения, — подчеркивает Ольга Фурман. — Никакими аппаратами шейные позвонки вправить невозможно. Аппараты обеспечивают вибрации, которые могут расслабить мышцы, и воздействуют только на мышцы. Тем самым сиюминутно, здесь и сейчас, человеку может стать хорошо. Но без предварительной диагностики подобные процедуры могут привести к смещению шейного позвонка и даже к перелому".

Если человека беспокоят головные боли, боли в спине и шее, то необходимо в первую очередь обратиться к специалисту.

"Если у вас нарастает симптоматика, это главный критерий того, что пора обратиться хотя бы к неврологу или врачу-остеопату, — утверждает Александр Евдокимов. — Он назначит необходимые анализы и обследования и затем даст рекомендации в зависимости от диагноза".

Что в сухом остатке?

Причинами болей в спине и шее может стать множество разных факторов — от перенапряжения мышц до серьезных заболеваний. Их диагностикой занимаются врачи, которые проведут необходимые исследования, поставят диагноз и назначат лечение. Самодиагностика и бесконтрольное использование тренажеров для позвоночника, напротив, могут усугубить состояние и привести к травмам. А массажеры для лечения шейных позвонков могут дать кратковременный расслабляющий эффект, но не избавят от причин боли.