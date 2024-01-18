Вирусный перец обнаружили на границе с Россией

Проверка показала, что в партии 280 кг сладкого перца обнаружен карантинный для ЕАЭС объект – вирус коричневой морщинистости плодов томата. Его действия на человека пока определены не полностью, однако известно, что из-за вируса плоды теряют свой потребительский вид, а сам вирус очень стойкий и может жить даже вне плодов. Чаще всего его обнаруживают на помидорах, а также на перцах.