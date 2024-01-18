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Вирусный перец обнаружили на границе с Россией

Крупную партию сладкого перца задержали на пункте пропуска «Пограничный» в Приморском крае, сообщает ИА DEITA.RU. В нем выявили опасный вирус.

Вирусный перец обнаружили на границе с Россией
© Deita.ru

Как рассказали в региональном управлении Россельхознадзора, партия весом 24,4 тонны направлялась в Приморский край из Китая. Специалисты ведомства отобрали несколько образцов для проведения анализа.

Проверка показала, что в партии 280 кг сладкого перца обнаружен карантинный для ЕАЭС объект – вирус коричневой морщинистости плодов томата. Его действия на человека пока определены не полностью, однако известно, что из-за вируса плоды теряют свой потребительский вид, а сам вирус очень стойкий и может жить даже вне плодов. Чаще всего его обнаруживают на помидорах, а также на перцах.

В итоге специалисты Россельхознадзора запретили выпуск партии. Собственник продукции высказался за уничтожение опасной продукции.

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