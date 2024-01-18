Врач: легкий кашель является ранним симптомом коклюша

У коклюша есть ранние и поздние симптомы, в первые две недели и больного может появиться легкий кашель, который постепенно нарастает, также характерно повышение температуры до 38 градусов. Об этом kp.ru рассказала врач медицинской компании СберЗдоровье Суна Исакова.

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"Возможны приступы кратковременной остановки дыхания. Поздние симптомы коклюша проявляются через две недели приступообразным мучительным кашлем, который значительно утомляет пациента. Кашель может беспокоить и по ночам, нарушая сон. Во время или после кашля может возникать рвота", - сообщила врач.

В более тяжелых случаях заболевания у пациента может быть более 20 приступов в сутки, что провоцирует нарушение дыхания, вызывает угнетенное сознание и судороги.

По словам Исаковой, чаще всего коклюш проходит без осложнений. Однако иногда могут возникнуть энцефалопатия, судороги, кровотечение на фоне кашля, коклюшная пневмония. При появлении каких-либо симптомов болезни эксперт рекомендует сразу же обращаться к врачу.