Врач подсказал необычный способ быстро избавиться от запоров

Сложности с опорожнением кишечника приводят к неприятным проблемам со здоровьем, например, геморрою, предупредил врач-гастроэнтеролог Джозеф Салхаб. Необычный способ быстро избавиться от запоров он подсказал в ролике, опубликованном в Tik-Tok.

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Первым делом для борьбы с запором Салхаб посоветовал купить киви, яблоки, груши, чернослив и питахайю. По словам врача, эти фрукты стимулируют работу кишечника и способствуют его опорожнению. Следующим шагом в борьбе с запором он назвал магний: этот полезный элемент не только помогает улучшить сон, но и размягчает каловые массы.

Гастроэнтеролог также рекомендовал при трудностях с опорожнением кишечника выпить чашку эспрессо, так как кофеин имеет легкий слабительный эффект. Кроме того, он призвал пить больше обычной воды, так как она обеспечит эффективность действия клетчатки, полученной из фруктов.