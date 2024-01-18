Кардиолог Саламатина: Крещенские купания повышают риск тромбоза

Что за праздник Крещение Господне Далекий от религии человек может задать вопрос: как Иисус Христос мог принять крещение, если новообращенные христиане крестятся его именем (во имя Отца, Сына и Святого Духа)? Более того, он принял его в 30 лет, в самом начале своей проповеднической деятельности и задолго до смерти на кресте, от которого происходит слово "крестить". В действительности этой традиции много лет, и она старше самого христианства. ~Символические купания (омовения) существовали в иудаизме испокон веков для очищения от ритуальной нечистоты, без которой в древнюю эпоху нельзя было участвовать в богослужении~. По-новому к этому обряду подошел Иоанн Креститель, проповедовавший о важности покаяния в жизни еще до проповеди Иисуса. Святой окунал людей в воду в знак очищения от грехов. Именно он крестил Сына Божьего в реке Иордан. В тот момент на Христа, согласно Евангелиям, снизошел Святой дух, и он начал своей земной мессианский путь. Интересно, что использование слова "крещение" для обозначения этого таинства — особенность славянской православной терминологии. В греческом оригинале оно называлось βάπτισμα, что звучит как "ваптисма" и означает погружение в воду. Народная традиция окунаться в прорубь В честь крещения Христа в Иордане возникла народная традиция ритуального купания. Православный праздник Крещения Господня отмечается 19 января, или 6 января по старому стилю. Поскольку в январе на большей части территории России стоят морозы, в нашей стране традиция приобрела форму окунания в прорубь. В южных странах, вроде Болгарии, купания на Крещение проходят на открытой воде. Важно помнить, что это народная традиция, а не церковное таинство. Официальная церковь в праздник Крещения со средних веков проводила водосвятный молебен над вырубленной во льду полыньей ???(пространством чистой воды в ледяном покрове)??? в форме креста, которую именовали иорданью. Ключевой частью ритуала было погружение креста в воду, что ее освящало. Над крещенской прорубью ставили переносную часовенку, а вокруг нее шел крестный ход. На этом религиозная часть мероприятия заканчивалось и начиналась народная, которую церковь во многом осуждала. Так, православный мыслитель Сергей Булгаков считал, что традиция купания в проруби — это попытка искусить Бога. Погружение в холодную воду опасно для неподготовленного человека, а осознанно рисковать в надежде на то, что Бог в честь праздника совершит чудо и спасет человека — грешно само по себе. Но славянская народная традиция существовала отдельно от официальной церкви и называла этот праздник Водокрещи. Люди придавали этому дню особое, во многом языческое содержание, якобы в этот момент "открывается небо", а вода в чаше с крещенской водой может самопроизвольно всколыхнуться, если взглянуть на нее с верой. Купание же в освященной воде, по поверью, позволяло больным исцелиться, а здоровым — избавиться от духовной скверны. Что говорят врачи Как пояснила "Газете.Ru" врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Людмила Саламатина, народная традиция погружения в прорубь далеко не безобидна, поэтому ее не поддерживают большинство врачей. Именно они сталкиваются с ростом воспалительных заболеваний и обострением хронических после таких купаний. "У любителей крещенских купаний возникает обострение синуситов ???(воспаление слизистых оболочек придаточных пазух носа)??? и проявляются ларингиты ???(воспаление слизистой оболочки гортани)???. У мужчин обостряются цистит и простатит (что потом очень долго лечится), а у женщин — аднексит ???(воспаление фаллопиевых труб и яичников)???. Ревматологи видят обострение воспаления в суставах. Восстановление после них может занимать до шести и более месяцев", - предупреждает Саламатина. При погружении в ледяную воду организм испытывает сильный стресс — холодовой шок. А реакция на шок является типичным патологическим процессом. Особенно нежелательно ныряние для неподготовленных людей, если прежде они не закаляли свой организм, подчеркивает врач. "При погружении в холодную воду происходит резкое сужение поверхностных сосудов кожи и подкожно-жировой клетчатки, поскольку организм рефлекторно пытается уменьшить отдачу тепла. Кроме того, происходит резкий выброс адреналина, который на первом этапе вызывает всплеск положительных эмоций. А далее развиваются отрицательные реакции на перераспределение крови и адреналин. ~Во-первых, резко повышается артериальное давление и учащается сердцебиение, сосуды испытывают колоссальную гемодинамическую нагрузку. И если они имеют какие-либо дефекты, происходит их разрушение и даже разрыв, образуются тромбы~. Это прямая дорога к кровоизлияниям и тромбозам: риск инсульта и инфаркта в любом органе резко повышается. Отсюда понятно, что имеющим хронические сердечно-сосудистые заболевания купание в ледяной воде крайне опасно для жизни," - объясняет Саламатина. По ее словам, крайне нежелательно окунаться в прорубь и тем, кто имеет проблемы с иммунной системой: часто болеющим простудой, имеющим онкологические, аллергические и аутоиммунные заболевания, хронические заболевания дыхательной системы, ВИЧ-инфицированным. Кроме того, купание в проруби противопоказано тем, кто перенес коронавирусную инфекцию. Для них COVID-19 — это ярко выраженный удар по иммунитету, и наносить ему еще больший вред окунанием в прорубь однозначно не нужно. "Тот, кто думает, что это купание в проруби поможет восстановить иммунитет после COVID-19, — ошибаются, организм просто не справится с такой нагрузкой", - утверждает кардиолог. ~Вторая опасность холодового шока для неподготовленного человека — рефлекторная резкая остановка дыхания~, в результате которой человек теряет сознание. Это происходит молниеносно. Так как сознание отключается, человек начинает уходить под воду. Поэтому в проруби можно просто утонуть. Тем не менее существует группа людей, которые могут позволить себе Крещенские купания. Это так называемые моржи — люди, раньше занимавшиеся моржеванием — особым видом закаливания, после которого организм готов к такого рода шоку. Именно у них, по мнению Саламатиной, и возникает укрепление иммунитета. Оно действительно происходит, но лишь при условии, что человек занимается моржеванием постоянно. Если все же, несмотря на все предостережения, вы решили окунуться в прорубь, стоит придерживаться нескольких правил. * Пребывание в ледяной воде в идеале должно составлять 30-60 секунд — не дольше. * Раздеваться и погружаться в купель нужно медленно. "Сначала следует снять с себя брюки, затем шапку. Снять кофту, затем обувь и носки. Голову и лицо мочить нежелательно, особенно затылок, где находится ствол мозга — там расположены центры работы сердца и дыхания. * После погружения сразу необходимо перейти в теплое помещение, вытереть насухо тело, быстро одеться в шерстяные и хлопчатобумажные ткани, выпить теплой жидкости", - говорит Саламатина. Важно также помнить, что употребление спиртных напитков после такого холодового шока противопоказано категорически.