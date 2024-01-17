Врач предупредил об опасности сильного холода для легких

Низкие температуры опасны не только обморожением и переохлаждением — вы можете ещё и повредить из-за холода лёгкие. Доктор Ариан Шиари из клиники Майо объяснил, как это происходит.

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Наш организм делает всё возможное, чтобы поддерживать температуру около 37 градусов по Цельсию. Лёгкие у нас находятся в грудной полости. Если всё тело не подвергается риску обморожения, то лёгкие вряд ли «замёрзнут».

Тем не менее холодный сухой воздух может попасть в лёгкие и привести к раздражению, приводящему к бронхоспазму. Из-за этого вы будете ощущать стеснение в груди.

Medical News Today

Также вы можете ощущать дискомфорт или даже жжение в лёгких при таких низких температурах. Это вполне нормально.

К тому же тело человека всегда старается адаптироваться к поступающему в лёгкие холодному воздуху. Холодный воздух обычно более сухой, поэтому организм будет пытаться его увлажнить. Это может вызвать раздражение дыхательных путей, что приводит к процессу, называемому бронхоспазмом.

Слишком холодный воздух действительно может быть опасен для всех. Однако у тех, кто страдает хроническими заболеваниями лёгких (например, хронической обструктивной болезнью лёгких), из-за холода может ухудшиться самочувствие. Обостряются астма и другие болезни лёгких именно в холодную зимнюю погоду. Лучше всего таким людям стараться не выходить в морозные дни на улице.

Если же всё-таки вам нужно выйти из дома в мороз, то врач порекомендовал вдыхать воздух через нос, а выдыхать через рот. Также поможет сохранить часть тепла и влаги шарф, обёрнутый вокруг рта и носа.