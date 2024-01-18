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Причину метеозависимости назвала невролог

Невролог-вегетолог Елена Беленко назвала перепад температур основной болью многих жителей России. Специалист также рассказала, как формируется метеозависимость.

Причину метеозависимости назвала невролог
© Mir24.TV

По словам эксперта, чувствительные к изменениям погоды люди хуже себя чувствуют в периоды резкого потепления или похолодания из-за проблем с нервной системой.

«У людей много стрессов, адаптации к перепадам температур нет, потому что у нас за это как раз отвечает вегетативная нервная система», – объяснила врач.

В связи с этим у человека начинаются мигрени, повышается артериальное давление, наблюдается недостаток сил и энергии, сонливость и апатия, сообщает «Радио 1».

Ранее врач-кардиолог рассказал, как метеозависимым пережить «барическое дно».

Болезни и лекарства
Елена Беленко