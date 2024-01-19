Иммунолог объяснил, почему в России растет заболеваемость коклюшем

Иммунолог Жемчугов объяснил, почему в России растет заболеваемость коклюшем
Рост заболеваемости коклюшем связан с появлением непривитых людей, которые являются для заболевания «горючим материалом». Об этом 19 января заявил в эфире телеканала «Вместе-РФ» специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.
По словам эксперта, в эти категории людей входят непривитые приезжие и те, кто под воздействием «антиваксеров» сознательно отказался от вакцинации.
При этом эксперт оценил выявление в России в 2023 году 28 тысяч случаев коклюша. «Это небольшая, конечно, цифра на все население… но тем не менее заболеваемость будет расти, потому что микроб циркулирует в этой не иммунной прослойке и будет нарастать количество», — сказал Жемчугов.
По его мнению, число реально заболевших может быть в 10 раз меньше количества выявленных случаев.
Также иммунолог объяснил, что коклюш представляет собой бактериальную инфекцию, которая не относится к типу особо опасных. Ее симптомами является кашель и боли в дыхательных путях, причем особую опасность она представляет для детей, у которых на этом фоне может развиться пневмоторекс.