Иммунолог объяснил, почему в России растет заболеваемость коклюшем

При этом эксперт оценил выявление в России в 2023 году 28 тысяч случаев коклюша. «Это небольшая, конечно, цифра на все население… но тем не менее заболеваемость будет расти, потому что микроб циркулирует в этой не иммунной прослойке и будет нарастать количество», — сказал Жемчугов.