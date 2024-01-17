Терапевт рассказала, где можно заразиться микоплазменной пневмонией

Микоплазменная пневмония передается воздушно-капельным путем. Чаще всего этим заболеванием страдают дети. Об этом рассказала терапевт и кардиолог Анна Ратникова.

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По словам эксперта, «подцепить» болезнь можно в тесных коллективах — в детском саду, школе, медицинских учреждениях.

Симптоматика пневмонии имеет ряд особенностей: лихорадка, кашель, который может быть с отхождением мокроты либо без нее, боли в грудной клетке. Также возникает боль в горле, насморк, конъюнктивит, повышенная температура — до 38,5-39.

Врач объяснила, что микоплазменная пневмония относится к атипичным пневмониям, вызываемым микоплазмой пневмонией и другими возбудителями. В настоящее время фиксируется не так много случаев подобного заболевания, ситуация является стабильной, передает телеканал «Санкт-Петербург».

В конце прошлого года Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России нет новой пандемии, связанной с микоплазменной инфекцией, передает Царьград.