Врач Шупарский: усталость может указывать на серьезные болезни

Врач-эндокринолог, специалист по диагностике и лечению заболеваний щитовидной железы Степан Шупарский рассказал, на какие проблемы со здоровьем может указывать постоянная усталость.

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По его словам, синдром общей усталости — это достаточно неспецифичный признак, но он всегда сопровождает эндокринные заболевания.

— Самое известное из них — это сахарный диабет. Если к общей слабости организма добавляются частое мочеиспускание, жажда, зуд тела, это может свидетельствовать о начале развития сахарного диабета, — подчеркнул Шупарский в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также такой симптом может указывать на гипотиреоз — заболевание, при котором щитовидная железа вырабатывает недостаточное или избыточное количество гормонов. Постоянное чувство усталости может возникать и при болезнях Кушинга и Аддисона.