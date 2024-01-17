Роспотребнадзор заявил, что массовые прививки от COVID-19 в РФ больше не нужны

Массовые прививки от COVID-19 в России больше не нужны. Об этом Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

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При этом она подчеркнула, что относиться к заболеванию нужно осторожно, так как растет госпитализация. По ее словам, в настоящий момент в России пройден пик подъема ковида. Между тем Попова отметила, что, если врач назначает вакцинацию индивидуально, ее необходимо сделать.

Руководитель Роспотребнадзора напомнила, что осенью в РФ наблюдался подъем заболеваемости, который ушел по классике сезонного заболевания. Заболеваемость есть и сегодня, при этом у нее нет свойства эпидемического распространения.

По словам главы ведомства, сейчас чаще болеют гриппом и респираторными вирусами. Однако число госпитализаций пациентов с COVID-19 увеличилось на 40%, что, призналась Попова, настораживает.

По ее мнению, это указывает на то, что люди лечились дома и не обращались за медицинской помощью. Но решение все же к ней прибегнуть Попова назвала правильным, так как это поможет избежать дальнейших осложнений.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за прошедшую неделю, с 8 по 14 января, увеличилась на 12,6%. Число госпитализаций за указанный период составило 3 746, что на 21,4% больше, чем неделей ранее.