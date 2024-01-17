Эксперт назвал неуникальным препарат от повторного инфаркта "Эффиент"

Препарат американской компании Eli Lilly "Эффиент", применяемый для предупреждения повторного инфаркта, не является уникальным, на рынке достаточно препаратов с международными непатентованными наименованиями "клопидогрель" и "тикагрелор". Об этом ТАСС сообщил главный внештатный кардиолог Минздрава РФ , генеральный директор НМИЦ кардиологии им. Чазова Минздрава России Сергей Бойцов .

В среду газета " Ведомости " сообщила, что в России снижаются объемы выпуска в гражданский оборот препарата "Эффиент" (МНН - "прасугрел").

"Препарат не является уникальным, на рынке присутствуют в необходимом количестве препараты МНН "клопидогрель" и МНН "тикагрелор", в том числе для пациентов, которые получают лечение в рамках льготного лекарственного обеспечения после перенесенных острых коронарных синдромов, оперативных вмешательств, коронарного шунтирования, стентирования при хронических формах ишемической болезни сердца", - сказал Бойцов.

Эти препараты обеспечивают нужный уровень эффективности и безопасности, поэтому снижение поставок не окажет негативного влияния, заявил эксперт. Он также добавил, что препарат с МНН "прасугрел" не входит в перечень жизненно необходимых, поэтому в сегменте государственных закупок и льготного лекарственного обеспечения фактически не был востребован.