Ревматолог рассказала, как восполнить нехватку кальция у пожилых

«В большинстве случаев эту потребность можно перекрыть сбалансированным питанием при наличии достаточного количества в рационе молока и молочных продуктов, ведь с ними в организм поступает до 60% всего потребляемого кальция», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».